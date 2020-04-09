Медведь в Иркутской области загнал туриста на дерево

Медведи начали беспокоить посетителей Прибайкальского национального парка на побережье озера Байкал в Иркутской области. Животные проснулись после зимней спячки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в состав которого входит нацпарк, 31 марта в районе 76-го км Круго-Байкальской железной дороги (КБЖД) был замечен первый медведь, вышедший из берлоги.

«Неделю спустя, 7 апреля на 82-м км КБЖД медведь съел продукты у ночевавшего на берегу в палатке туриста, который был вынужден залезть на дерево и вызвать спасателей. При приближении аэролодки спасателей зверь убежал, никто не пострадал», - сообщает о следующей встрече с хищником «Интерфакс-Сибирь».

Как поясняют специалисты нацпарка, весной в окрестностях КБЖД всегда наблюдается концентрация медведей. В поисках корма после спячки спускаются с гор к Байкалу.