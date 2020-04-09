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Иркутские медики настаивают на продлении в регионе режима самоизоляции

Главная Общество
Иркутск
17:14 9 Апреля 2020
вирус, штаб, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области предложили продлить в регионе срок действия режима самоизоляции населения. О необходимости такого шага заявил ректор Иркутского государственного медицинского университета Игорь Малов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свое мнение специалист высказал на заседании штаба по противодействию распространению на территории региона COVID-19.

«Я однозначно выступаю за продление мер, касающихся самоизоляции и карантина для определенных групп населения. Мы сейчас входим в очень ответственный, важный этап эпидемии: у нас не только регистрируются завозные случаи, но и формируются внутренние очаги инфекции. Этот период опасен тем, что он может привести к взрывному характеру заболеваемости по типу Италии, Испании, Нью-Йорка», - процитировал Игоря Малова официальный портал Иркутской области. 

В свою очередь, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Шпрах заявил о том, что карантин должен продлеваться на две недели после выявления последнего зараженного.

По данным областного оперативного штаба, на утро 9 апреля в регионе был подтвержден 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Два пациента скончалось. 4 апреля врио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о продлении режима самоизоляции до 12 апреля.

Фото: официальный портал Иркутской области

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