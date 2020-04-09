Москва – Улан-Удэ – Кяхта: монгольским студентам открыли путь на родину

Специальный авиарейс доставит 11 апреля из Москвы в Улан-Удэ около сотни монгольских студентов. Учащиеся столичных вузов добираются на родину через Бурятию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейс выполнит авиакомпания SmartAvia. В аэропорту «Байкал» студентов пересадят в автобусы. Затем с машинами сопровождения их доставят в Кяхту для перехода российско-монгольской границы.

«Весь транспорт после транспортировки будет продезинфицирован соответствующими службами», - отмечает официальный портал Республики Бурятия.

Такая логистика выбрана в связи с тем, что Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Фото: сайт международного аэропорта Байкал