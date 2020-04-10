Памятник маршалу Константину Рокоссовскому временно демонтировали в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сняли с постамента памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Демонтаж стал необходим для того, чтобы провести облицовку постамента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Облицовка гранитом началась в марте этого года. Как писали Sibnovosti.ru, бронзовый конный памятник Константину Рокоссовскому установили у мемориала Победы в декабре 2019 года. В связи с морозами первоначально постамент был облицован временными керамогранитными плитами. По данным информационного сайта столицы Республики Бурятия, ремонтные работы завершатся до 30 апреля 2020 года.

Авторы памятника - скульптор Матвей Макушкин и архитектор Вячеслав Бухаев. Общая высота с постаментом превышает 7,5 м.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ