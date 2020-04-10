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Иркутская область продлила режим самоизоляции на неделю

Главная Общество
Иркутск
15:31 10 Апреля 2020
режим, штаб, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Режим полной самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля. Согласно предыдущему решению региональных властей, срок его действия истекал 12 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля 2020 года. Такое решение принято на заседании оперативного штаба», - сообщил официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, продлить режим рекомендовали представители медицинского сообщества. В частности, ректор Иркутского государственного медицинского университета Игорь Малов и директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Шпрах. Напомним, в регионе скончалось двое пациентов с диагнозом COVID-19.

В ряде других сибирских регионов режим самоизоляции установлен до конца апреля.

Фото: официальный портал Иркутской области

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