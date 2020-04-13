В Иркутской области выздоровело двое зараженных коронавирусом пациентов

В Иркутской области после заболевания, вызванного COVID-19, выздоровели первые двое пациентов. Сегодня они выписываются из ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Больные находились в больнице две недели.

«После двукратного отрицательного результата анализов они готовы к выписке», - процитировал официальный портал Иркутской главврача учреждения Владимира Хабудаева.

По данным областных властей, еще один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все трое будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

По данным областного оперативного штаба, к утру сегодняшнего дня в регионе было зарегистрировано 35 случаев заражения COVID-19. Двое больных скончалось.

Фото: официальный портал Иркутской области