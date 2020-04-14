Иркутские парикмахерские могут возобновить работу при ряде условий

В Иркутской области с сегодняшнего дня разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Но для того, чтобы возобновить деятельность в условиях режима самоизоляции, руководители салонов должны выполнить целый ряд условий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Изменения внесены в указ руководителя региона от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС». Они касаются только парикмахерских и салонов красоты, расположенных вне торгово-развлекательных центров.

По данным официального портала Иркутской области, такие парикмахерские и салоны могут оказывать услуги только по предварительной записи по телефону или через интернет. Интервал времени между посещениями должен составлять не менее 30 минут. Сотрудники обязаны работать в средствах индивидуальной защиты, убирать помещения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые два часа, исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты с другими гражданами и их вещами и др.

По данным областного оперативного штаба, в Иркутской области зарегистрировано 40 случаев заражения COVID-19. При этом два человека скончалось, два пациента выздоровели.

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