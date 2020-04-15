Жителям Бурятии открыли дорогу на дачи

Жителям Бурятии разрешили посещать дачные участки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее покидать места проживания для этой цели было запрещено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Изменения внесены в указ главы республики о мерах борьбы с COVID-2019 и постановление правительства региона, которое регламентирует работу портала «Работающая Бурятия».

«Согласно поправкам в указ, в число исключений из предписания не покидать места проживания включено следование к жилым загородным, дачным, садовым домам и земельным участкам при условии подачи уведомления на интернет-портале «Работающая Бурятия». Уведомление будет действовать в течение одних суток», - разъясняет официальный портал республики.

Власти также проинформировали жителей о том, при выезде на дачу помимо паспорта необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право собственности или другое основание владения данной недвижимостью.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее выезд на дачи был разрешен в Томской области и Красноярском крае.

В Республике Бурятия на 15 апреля было зарегистрировано 100 случаев заражения COVID-2019. Двое пациентов умерли, 23 человека выписались из больницы после выздоровления.

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