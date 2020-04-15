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Жителям Бурятии открыли дорогу на дачи

Главная Общество
Иркутск
12:01 15 Апреля 2020
выезд, жители, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителям Бурятии разрешили посещать дачные участки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее покидать места проживания для этой цели было запрещено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Изменения внесены в указ главы республики о мерах борьбы с COVID-2019 и постановление правительства региона, которое регламентирует работу портала «Работающая Бурятия».

«Согласно поправкам в указ, в число исключений из предписания не покидать места проживания включено следование к жилым загородным, дачным, садовым домам и земельным участкам при условии подачи уведомления на интернет-портале «Работающая Бурятия». Уведомление будет действовать в течение одних суток», - разъясняет официальный портал республики.

Власти также проинформировали жителей о том, при выезде на дачу помимо паспорта необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право собственности или другое основание владения данной недвижимостью.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее выезд на дачи был разрешен в Томской области и Красноярском крае.

В Республике Бурятия на 15 апреля было зарегистрировано 100 случаев заражения COVID-2019. Двое пациентов умерли, 23 человека выписались из больницы после выздоровления.

Фото: pixabay.com

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