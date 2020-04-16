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Родителей в Иркутской области попросили не выпускать детей на улицу

Главная Общество
Иркутск
10:01 16 Апреля 2020
вирус, дети, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Иркутской области стали чаще нарушать режим ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 15 апреля индекс самоизоляции в регионе достиг рекордно низкого значения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что жители Иркутской области все чаще нарушают режим самоизоляции, говорилось на заседании регионального оперативного штаба. Оно состоялось вчера. Члены штаба отметили, что на улицах стало много людей, гуляют дети, в том числе без присмотра родителей. 

«Мы не можем спрогнозировать все последствия. Я обращаюсь ко всем родителям: в ваших силах сохранить ребенку жизнь. Не выходите с детьми на улицу без крайней нужды, приучайте ребенка пользоваться средствами защиты, держите под контролем все контакты», – призвал в связи с этим врио губернатора области Игорь Кобзев.

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в регионе зарегистрировано 49 случаев заболевания COVID-19 (из них 30 – в Иркутске). Два пациента умерло, четыре выздоровело.

Фото: официальный портал Иркутской области

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