Новые улицы иркутского Тулуна получили названия

В иркутском городе Тулуне присвоены названия улицам и переулкам новой застройки. Как правило, они связаны с ликвидацией последствий наводнения в городе летом прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Постановление о наименованиях подписал мэр Юрий Карих. Это девять новых улиц и четыре переулка в границах первой очереди новой застройки. Они находятся в микрорайоне «Березовая роща». По данным официального сайта мэрии Тулуна, в городе появились ул. 75-лет Победы, Спасателей, Волонтеров, Оптимистов и др. На карте муниципалитета есть теперь переулки Новоселов, Добровольцев, Памяти, Мечтателей.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в Тулуне был организован опрос граждан, касающийся новых названий.

«Названия, предложенные горожанами, связанные так или иначе с природой и природными явлениями будут присвоены улицам второй очереди застройки. Также на заседании рабочей группы было предложено названия улиц третьей очереди связать с православием, – первое название уже есть – ул. Благовещенская», - сообщила также пресс-служба мэрии Тулуна.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна