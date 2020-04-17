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В иркутской Оке пропадает рыба

Главная Общество
Иркутск
15:07 17 Апреля 2020
рыба, охрана, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Зиминском районе Иркутской области требуют усилить рыбоохрану на реке Оке. Соответствующее обращение подготовила районная дума, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официальное название депутатского обращения –  «О ситуации на водных объектах в Зиминском районе». В документе говорится о резком сокращение численности всех пород рыб и предлагаются меры для исправления ситуации.

«С 1 января нынешнего года вступил в силу федеральный закон о любительском рыболовстве, который подразумевает поштучную маркировку сетей для рыбалки в личных целях. В думе Зиминского района полагают, что использование маркированных рыболовных сетей преждевременно и неприемлемо», - приводит слова депутата заксобрания Иркутской области Ольги Безродных (избрана от Зиминского района) сайт регионального парламента.

В числе других предложенных мер – запретить ОАО «Байкальская рыба» вылавливать хариуса для искусственного рыборазведения, усилить охрану реки на участке от Сарама до Саянска.

Ока – приток Ангары. Она протекает по Республике Бурятия и шести районам Иркутской области.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

 

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