Строители в Бурятии заразились при возведении медцентра для борьбы с коронавирусом

В числе зараженных коронавирусной инфекцией в Республике Бурятии оказалось девять строителей. Они возводят в Улан-Удэ многофункциональный медицинский центр как раз для борьбы с COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В последние сутки у нас появился очередной очаг - на стройке госпиталя в Сосновом бору. Началось с одного человека, прибывшего из Тюмени через Москву, это один из руководителей стройки. Спустя неделю после прибытия в Улан-Удэ он заболел, обратился за медпомощью, у него выявили коронавирус, и при проведении противоэпидемических мероприятий среди контактных были выявлены еще восемь человек, это все строители, гражданские лица, сейчас все они госпитализированы», - сказала ТАСС заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Как отмечает информагентство, президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. В марте в Улан-Удэ на территории военного городка Сосновый Бор началось строительство лечебного корпуса инфекционного типа на 60 мест. Строительство медучреждения должно завершиться к маю.

По данным республиканского оперативного штаба, в Бурятии к настоящему времени 112 случаев заражения коронавирусом.

Фото: официальный портал Республики Бурятия