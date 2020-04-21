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Вахтовики вернулись в Бурятию с коронавирусом

Главная Общество
Иркутск
12:11 21 Апреля 2020
вирус, работа, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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COVID-19 диагностирован в Республике Бурятия сразу у 23 вахтовиков. Они вернулись в регион из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«20 апреля организована встреча группы граждан, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве 33 человек. Их встретили в поселке Выдрино, далее в сопровождении они проехали в Улан-Удэ. Все были изолированы в обсерватор в поселке Сотниково, по результатам исследований у 23 тест на коронавирус положительный», - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В результате общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 153. 43 человека к настоящему времени выписано после лечения, два пациента умерло.

Вчера томский вице-губернатор Иван Деев сообщил о том, что COVID-19 выявлен у двух жителей области, которые вернулись после вахтовой смены в Республике Алтай.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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