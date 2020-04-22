Вместо тополей в центре Улан-Удэ появятся яблони

В центре Улан-Удэ старые тополя заменят яблонями. О предстоящем благоустройстве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

48 яблонь станут продолжением аллеи, высаженной по ул. Ленина от перекрестка с ул. Советской до ул. Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара.

«Возраст тополей на ул. Ленина - около 60 лет. Старые тополя подвержены болезням. Когда четыре года назад мы их кронировали, то все вершины были сухостойными. Подсушенная вершина говорит о том, что дерево больно. Его сердцевина вся гнилая. Хрупкое дерево может упасть», – объяснил необходимость замены директор МУП «Городское лесничество» Алексей Коноваленков на информационном сайте Улан-Удэ.

Саженцы будут доставлены из Иркутска. Посадки начнутся в мае.

«В перспективе требуется замена старых и крупных елей на новые деревья для создания единого и гармоничного ландшафта территории», - говорится также в сообщении.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ