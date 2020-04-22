В Иркутской области «Бессмертный полк» пройдет в телеэфире

В Иркутской области традиционную акцию «Бессмертный полк» в этом году решили провести в телевизионном формате. Такой вариант выбран для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Акция пройдет в эфире телекомпании АИСТ. По данным официального портала Иркутской области, фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками.

В связи с этим телекомпания объявила сбор фотографий, с которыми жители области традиционно прошли бы в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Отсканированные оригиналы снимков будут принимать до 8 мая включительно.

9 мая прошлого года только в Иркутске в акции «Бессмертный полк» приняло участие около 15 тыс. человек.

К настоящему времени в Иркутской области зарегистрировано 79 случаев заболевания COVID-19. 13 человек выздоровело, трое скончалось

Фото: официальный портал Иркутской области