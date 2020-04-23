Иркутское село Ленино переименовали в Ново-Ленино

Село Ленино в Иркутской области переименовано в Ново-Ленино. Соответствующее распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Опубликованный сегодня документ датирован 22 апреля. В этот день исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина, возглавлявшего советское государство в 1917-1924 годы. В распоряжении отмечается, что оно принято на основании предложения законодательного собрания Иркутской области. Ново-Ленино находится на территории Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

22 апреля в иркутском городе Саянске был открыт памятник Ленину. В этом мероприятии принял участие первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко, который до 12 декабря 2019 года руководил Иркутской областью.

Фото: сайт администрации Саянска