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Иркутское село Ленино переименовали в Ново-Ленино

Главная Общество
Иркутск
19:49 23 Апреля 2020
название, ленин, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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Село Ленино в Иркутской области переименовано в Ново-Ленино. Соответствующее распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Опубликованный сегодня документ датирован 22 апреля. В этот день исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина, возглавлявшего советское государство в 1917-1924 годы. В распоряжении отмечается, что оно принято на основании предложения законодательного собрания Иркутской области. Ново-Ленино находится на территории Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

22 апреля в иркутском городе Саянске был открыт памятник Ленину. В этом мероприятии принял участие первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко, который до 12 декабря 2019 года руководил Иркутской областью.

Фото: сайт администрации Саянска

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