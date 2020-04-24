Главврача больницы в Бурятии уволят после массового заражения ее сотрудников

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача ГБУЗ «Городская больница №4» Улан-Удэ. Причиной официальный портал республики называет грубое нарушение в больнице санитарно-эпидемиологических требований, которое привело к распространению коронавирусной инфекции.

«Министру здравоохранения Бурятии - принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», - поручил руководитель региона.

2 апреля 2020 года в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Впоследствии горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода. К окончанию срока карантина некоторые сотрудники имели симптомы ОРВИ, но они их скрыли.

«18 апреля контрольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. Весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыт на карантин», - говорится на официальном портале республики о дальнейшем развитии событий.

К сегодняшнему утру в Бурятии было зарегистрировано 180 случаев заражения COVID-2019 (13 новых случаев за последние сутки). 62 человека уже выписано после выздоровления, скончалось двое.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе 2020 года был отправлен в отставку министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев. До этого Алексей Цыденов высказывал претензии к работе ведомства. В частности, после смерти в ГАУЗ «Детская клинической больница г. Улан-Удэ» полуторамесячного ребенка.

Фото: сайт: ГБУЗ «Городская больница №4» Улан-Удэ