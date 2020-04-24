Новая гимназия в Иркутской области станет центром сохранения бурятского языка

В поселке Усть-Ордынский Иркутской области создана гимназия-интернат. Она станет методическим центром по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Решение о создании гимназии-интерната на 280 детей приняло вчера правительство Иркутской области. По словам и. о. вице-губернатора – руководителя окружной администрации Анатолия Прокопьева, общественность неоднократно предлагала создать такое учебное заведение.

«Открытие гимназии позволит обеспечить доступ детям из отдаленных территорий к получению качественного образования и ослабит нагрузку на пять действующих школ в поселке Усть-Ордынский», - говорится на официальном портале региона.

Учебное учреждение разместят в здании, построенном для детского дома, которое так и осталось невостребованным. Обучение начнется 1 сентября 2020 года. В Усть-Ордынском Бурятском округе 23% школьников и 37% воспитанников детсадов изучают бурятский язык.

Фото: официальный портал Иркутской области