Сибирские регионы просят «ИрАэро» приостановить полеты

Власти ряда российских регионов обратились к авиакомпании «ИрАэро» с просьбой приостановить выполнение рейсов. Они мотивируют свое предложение необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Авиакомпания распространила заявление, в котором утверждается, что подобные просьбы не имеют правовых оснований.

«Учитывая безальтернативность авиасообщений, отмена регулярных рейсов повлечет за собой социальное напряжение крайне высокого уровня. Подчеркнем, что при отмене рейсов по инициативе перевозчика ответственность за такие действия перед пассажирами будет лежать на авиакомпании. Кроме того, отмена или перенос регулярных рейсов потребует от авиакомпании значительных финансовых ресурсов», - говорится в заявлении.

В «ИрАэро» также отметили, что предпринимают меры профилактики инфекций.

Экипажам выдаются одноразовые перчатки и медицинские маски, на воздушных судах проводится дополнительная уборка и дезинфекция. В документе не уточняется, власти каких именно регионов обратились с просьбой о приостановке рейсов.

Между тем, практика приостановки полетов уже получила значительное распространение. Например, как писали Sibnovosti.ru, временно прекращены полеты из Горно-Алтайска в Москву и Красноярск.

Фото: страница авиакомпании «ИрАэро» в соцсети Facebook