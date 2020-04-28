Реконструкцию иркутского Мемориала жертв политических репрессий проведут в этом году

В Иркутской области проведут реконструкцию Мемориала жертв политических репрессий. Он расположен недалеко от аэропорта Иркутска.

Из-за близости памятника к взлетно-посадочной полосе проект реконструкции потребовал согласований с Росавиацией. В результате была уменьшена высота объектов, чтобы они не могли влиять на работу навигационных систем.

«При реконструкции мемориала специалисты установят стены памяти с известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложат новую сеть дорожек, высадят деревья и кустарники, оборудуют парковку. Ранее установленные памятники сохранят, переместив их на специально выделенное место», - отмечает официальный портал Иркутской области.

На реконструкцию потратят 31,8 млн руб. Подрядчика определят по итогам конкурса. Так как реконструкция будет проведена за счет

внебюджетных источников, проект согласован с компанией-жертвователем.

По оценкам историков, рядом с иркутским поселком Пивовариха захоронено около 18 тыс. человек, расстрелянных в 1937-1940 годах. В 1989 году рядом с селом было открыто первое в СССР официальное кладбище жертв политических репрессий. Как писали Sibnovosti.ru, авторами проекта мемориала являются художник Лев Сериков и архитектор Сергей Демков.

Реконструкцию предполагается завершить в октябре этого года.

Фото: официальный портал Иркутской области