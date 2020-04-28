28 апреля
Иркутск
погода +19 °C
74.5
 
€ 80.76
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Реконструкцию иркутского Мемориала жертв политических репрессий проведут в этом году

Главная Общество
Иркутск
16:17 28 Апреля 2020
общество, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области проведут реконструкцию Мемориала жертв политических репрессий. Он расположен недалеко от аэропорта Иркутска.

Из-за близости памятника к взлетно-посадочной полосе проект реконструкции потребовал согласований с Росавиацией. В результате была уменьшена высота объектов, чтобы они не могли влиять на работу навигационных систем.

«При реконструкции мемориала специалисты установят стены памяти с известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложат новую сеть дорожек, высадят деревья и кустарники, оборудуют парковку. Ранее установленные памятники сохранят, переместив их на специально выделенное место», - отмечает официальный портал Иркутской области.

На реконструкцию потратят 31,8 млн руб. Подрядчика определят по итогам конкурса. Так как реконструкция будет проведена за счет

внебюджетных источников, проект согласован с компанией-жертвователем.

По оценкам историков, рядом с иркутским поселком Пивовариха захоронено около 18 тыс. человек, расстрелянных в 1937-1940 годах. В 1989 году рядом с селом было открыто первое в СССР официальное кладбище жертв политических репрессий. Как писали Sibnovosti.ru, авторами проекта мемориала являются художник Лев Сериков и архитектор Сергей Демков.

Реконструкцию предполагается завершить в октябре этого года.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Сибирские регионы просят «ИрАэро» приостановить полеты

Сибирские регионы просят «ИрАэро» приостановить полеты

28 Апреля 2020 г.
Иркутская авиакомпания считает эти просьбы неправомерными
Новости Иркутска: Новая гимназия в Иркутской области станет центром сохранения бурятского языка

Новая гимназия в Иркутской области станет центром сохранения бурятского языка

24 Апреля 2020 г.
Ее разместят в поселке Усть-Ордынский
Новости Иркутска: Главврача больницы в Бурятии уволят после массового заражения ее сотрудников

Главврача больницы в Бурятии уволят после массового заражения ее сотрудников

24 Апреля 2020 г.
Стационар «Городской больницы №4» с персоналом из 93 человек закрыт на карантин
Новости Иркутска: Иркутское село Ленино переименовали в Ново-Ленино

Иркутское село Ленино переименовали в Ново-Ленино

23 Апреля 2020 г.
Распоряжение правительства РФ вышло в день 150-летия вождя
Новости Иркутска: В Иркутской области «Бессмертный полк» пройдет в телеэфире

В Иркутской области «Бессмертный полк» пройдет в телеэфире

22 Апреля 2020 г.
Фотографии участников войны покажет областная телекомпания
Новости Иркутска: Вместо тополей в центре Улан-Удэ появятся яблони

Вместо тополей в центре Улан-Удэ появятся яблони

22 Апреля 2020 г.
Почти полсотни саженцев доставят из Иркутска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Двое мужчин с ребенком пропали в Иркутской области

Двое мужчин с ребенком пропали в Иркутской области

23 Апреля 2020 г.
Их поиск ведет вертолет МЧС
Новости Иркутска: Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

25 Апреля 2020 г.
Дмитрий Ружников уходит по собственному желанию
Новости Иркутска: Пропавшие водители с ребенком нашлись в Иркутской области

Пропавшие водители с ребенком нашлись в Иркутской области

23 Апреля 2020 г.
Автомобили застряли на растаявшем зимнике
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19