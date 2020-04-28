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В иркутских магазинах заморозили цены на ряд товаров первой необходимости

Главная Общество
Иркутск
19:00 28 Апреля 2020
общество, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области несколько сетей магазинов заморозили цены на ходовые товары. В первую очередь, продовольственных. В регионе стартовала акция «Цена зафиксирована».

Цель акции – обеспечить доступность самых необходимых продуктов на время снижения доходов, вызванного ограничительными мерами. Участниками акции являются торговые сети «Слата», «Багира», «Экономия», «Командор» и «Удача», а также фирменные магазины восьми товаропроизводителей. Заморожены цены на 48 товаров.

«Проектом предусмотрено установление фиксированной цены до 1 августа 2020 года на различные виды товаров, такие, как хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, масло сливочное, яйца куриные, продукция переработки, соль, мука, макаронные изделия, йогурты, чай, кофе, соки», - уточнили в пресс-службе иркутского правительства.

Фото: официальный портал Иркутской области

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