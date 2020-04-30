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Деревья в Иркутске обработают от вредителей

Главная Общество
Иркутск
09:35 30 Апреля 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Горзеленхоза обработают от вредителей более 40 тысяч деревьев в Иркутске. Распылять отраву от горностаевой моли и других насекомых будут ежедневно с 5 мая по 30 июня. Под обработку попадают зеленые насаждения в парках и скверах, а также во дворах и вдоль дорог. В городской администрации заверили, что составы для уничтожения вредителей безопасны для людей и животных.

«Работы по обработке зеленых насаждений будут проводиться в ранние утренние или поздние вечерние часы. Результатом ежегодных обработок является снижение ущерба декоративности кустарников и сокращение количества вредителей», - сообщил исполняющий обязанности директора МКУ Иркутска «Городская среда» Роман Каптюков.

 

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