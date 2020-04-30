Противопожарный режим распространен на север Иркутской области

Власти Иркутской области расширяют зону противопожарного режима в регионе. С 1 мая в нее войдут северные районы области.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с прогнозом о неблагоприятных метеорологических условиях: сухая, теплая, ветреная погода», - сообщили в мэрии Братска – второго по численности населения города Иркутской области.

По оценке главного управления МЧС по Иркутской области, лесные пожары могут угрожать почти 500 населенным пунктам. В центральных и южных районах региона противопожарный режим действует с 10 апреля.

По данным официального портала Иркутской области, за минувшие сутки в лесном фонде региона было ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади 658,5 га.

Фото: официальный портал Иркутской области