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Противопожарный режим распространен на север Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
14:25 30 Апреля 2020
общество, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области расширяют зону противопожарного режима в регионе. С 1 мая в нее войдут северные районы области.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с прогнозом о неблагоприятных метеорологических условиях: сухая, теплая, ветреная погода», - сообщили в мэрии Братска – второго по численности населения города Иркутской области.

По оценке главного управления МЧС по Иркутской области, лесные пожары могут угрожать почти 500 населенным пунктам. В центральных и южных районах региона противопожарный режим действует с 10 апреля.

По данным официального портала Иркутской области, за минувшие сутки в лесном фонде региона было ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади 658,5 га.

Фото: официальный портал Иркутской области

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