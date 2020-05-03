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Высокая пожароопасность ожидается в лесах Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
17:33 3 Мая 2020
происшествия, иркутск, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Иркутской области 4 мая из-за сильного ветра ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность в лесах. Особенно это касается Верхнеленских районов, предупредили в МЧС. 

«На территории других районов установились средние классы пожарной опасности, при которых выход в лесные массивы под запретом. В Иркутской области действует особый противопожарный режим», - отметили в ведомстве. 

Жителям запрещено разводить костры в лесах, поджигать сухую траву и мусор. Виновным лицам грозит уголовная ответственность. 

Напомним, с начала сезона в Прибайкалье зарегистрировано 409 нарушений требований пожарной безопасности. Виновные были наказаны. 

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