Высокая пожароопасность ожидается в лесах Иркутской области

В Иркутской области 4 мая из-за сильного ветра ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность в лесах. Особенно это касается Верхнеленских районов, предупредили в МЧС.

«На территории других районов установились средние классы пожарной опасности, при которых выход в лесные массивы под запретом. В Иркутской области действует особый противопожарный режим», - отметили в ведомстве.

Жителям запрещено разводить костры в лесах, поджигать сухую траву и мусор. Виновным лицам грозит уголовная ответственность.

Напомним, с начала сезона в Прибайкалье зарегистрировано 409 нарушений требований пожарной безопасности. Виновные были наказаны.