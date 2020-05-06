В иркутских школах сократили объем занятий

Учебный год в школах Иркутской области продлится до 25 мая. Но с сегодняшнего дня нагрузка в большинстве из них значительно сокращена.

Уроки по-прежнему ведутся в онлайн. По данным министерства образования Иркутской области, занятия по части предметов рекомендовано прекратить. Оставлены самые важные.

Например, в классах с первого третий рекомендовано продолжить изучение русского языка и математики. В 11-м классе - русского языка, математики и предметов по выбору для сдачи ЕГЭ.

«ОГЭ по математике в этом году пройдет 19 июня, по русскому языку - 24 июня, 7 июля – резервный день. ОГЭ по предметам по выбору учащихся в 2020 году проводиться не будет. ЕГЭ стартует 8 июня и пройдет по единому для всей страны расписанию…», - напоминает официальный портал Иркутской области.

Фото: официальный портал Иркутской области