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Иркутскую больницу закрыли на карантин

Главная Общество
Иркутск
10:47 7 Мая 2020
больница, вирус, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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Отделения ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» (ГКБ №1) закрыты на карантин. Все медики учреждения будут обследованы на коронавирус до конца недели.

Решение об этом было принято вчера на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии. По данным официального портала региона, у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты на наличие COVID-19 дали положительный результат. Их перевели в ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница».

«Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более 200 человек и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков…», - рассказала вчера главный врач ГКБ №1 Любовь Лялина.

Карантин в ГКБ №1 продлится до 17 мая.

По данным областного оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Шесть пациентов умерло, 75 выздоровело.

Фото: официальный портал Иркутской области

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