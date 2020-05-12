Медиков Бурятии наградят медалью за борьбу с коронавирусной инфекцией

В Республике Бурятия решили учредить медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Ею будут награждать медицинских работников, несущих службу в очагах инфекции и стационарах для лечения пациентов с COVID-19.

Поручение, касающееся медали, глава региона Алексей Цыденов дал бурятскому правительству на заседании республиканского оперативного штаба. Оно состоялось 11 мая.

«Название медали и ее дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование. Разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы», - отмечает официальный портал региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, к вчерашнему утру в регионе было зарегистрировано 659 случаев заражения COVID-19. В том числе, 39 за предшествовавшие сутки. Из больниц после лечения выписан 191 человек, умерло пять пациентов.

Как писали Sibnovosti.ru, согласно введенным в республике правилам, заразившийся COVID-19 медик должен получить 200 тыс. руб., если болезнь протекает в тяжелой форме, 100 тыс. руб. – если в легкой. Это касается не только собственно медицинского персонала, но и волонтеров и работников социальных служб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия