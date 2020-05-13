КПП на въезде в Улан-Удэ закрыт

Власти Улан-Удэ решили закрыть пункт автомобильного контроля на въезде в город. Он был расположен в Верхней Березовке.

КПП был предназначен для контроля за автомобильным движением в период ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Пункт проработал 13 дней.

«Было проверено более 6,6 тыс. автомобилей и составлено свыше 27 протоколов по ст. 20.6.1. КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 123 автомобиля были возвращены назад из-за отсутствия веской причины для выезда», - подвели итоги этой работы на информационном сайте Улан-Удэ.

Закрытие пункта объясняется послаблением санитарно-эпидемиологического режима. По данным официального портала Республики Бурятия, глава региона Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговых предприятий непродовольственными товарами (с торговыми залами площадью не более 400 кв. м).

Фото: информационный сайт Улан-Удэ