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В Иркутской области «масочный режим» вводят с 20 мая

Главная Общество
Иркутск
10:59 13 Мая 2020
вирус, режим, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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С 20 мая в Иркутской области вводится «масочный режим». Руководство региона считает его необходимым из-за ослабления режима ограничений и возобновления ряда предприятий.

Иркутская область вошла в перечень 11 субъектов федерации, где можно начать поэтапный выход из режима ограничений. Как сообщил первый заместитель губернатора Константин Зайцев, на первом этапе начнут работу 8,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Маски будет необходимо надевать при посещении общественных мест и транспорта. По данным официального портала Иркутской области, чтобы обеспечить выполнение этого требования, из областного бюджета выделят 50 млн руб. на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам и инвалидам.

К настоящему времени в области зарегистрировано 380 случаев заражения COVID-19. 100 пациентов выздоровело, шесть скончалось. В связи с выявлением заболевания у рабочих-вахтовиков принято решение о приостановке в регионе с 12 мая на 10 дней приема вахтовиков.

Фото: официальный портал Иркутской области

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