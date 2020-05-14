На стенах домов Улан-Удэ найдется место для граффити

В Улан-Удэ разрешат наносить граффити на стены домов. Соответствующие изменения предполагается внести в муниципальные правила благоустройства.

Для содержания граффити будут существовать определенные рамки. Изображения призваны популяризовать духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство. Граффити должны будут создаваться в соответствии с дизайн-проектом.

«Нанесение изображений на фасады зданий, являющихся объектами культурного наследия, и фасады зданий, выходящих на магистральные улицы общегородского значения, будет запрещено», - отмечается в сообщении на информационном сайте столицы Республики Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе прошлого года в городе прошел фестиваль граффити. В нем приняли участие более 30 мастеров уличной живописи из нескольких российских городов. Для работы им отвели тогда около 1 тыс. кв. м на стенах зданий.

Изменения в правила благоустройства горсовет Улан-Удэ рассмотрит на своей сессии 20 мая.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ