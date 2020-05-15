Район в Бурятии изолировали из-за роста числа инфицированных COVID-19

Кижингинский район Республики Бурятия изолирован на 14 дней. Такое решение принял региональный оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Как пояснил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, карантин предусматривает запрет на въезд и выезд на территорию района, допуск на территорию только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района.

По данным официального портала Бурятии, ко вчерашнему дню количество инфицированных COVID-19 в районе достигло 172. Этот показатель превышает средний по районам в семь раз. По оценке специалистов, «такая ситуация складывается из-за нарушения режима самоизоляции жителями района».

Кижингинский района расположен на восток республики. Численность его населения – около 15 тыс. человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия