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Район в Бурятии изолировали из-за роста числа инфицированных COVID-19

Главная Общество
Иркутск
10:59 15 Мая 2020
район, вирус, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Кижингинский район Республики Бурятия изолирован на 14 дней. Такое решение принял региональный оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Как пояснил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, карантин предусматривает запрет на въезд и выезд на территорию района, допуск на территорию только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района.

По данным официального портала Бурятии, ко вчерашнему дню количество инфицированных COVID-19 в районе достигло 172. Этот показатель превышает средний по районам в семь раз. По оценке специалистов, «такая ситуация складывается из-за нарушения режима самоизоляции жителями района».

Кижингинский района расположен на восток республики. Численность его населения – около 15 тыс. человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

 

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