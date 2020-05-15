ИНК построит инфекционный корпус в иркутском Усть-Куте

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) построит в городе Усть-Куте инфекционный корпус. Об этом договорились руководители ИНК и региона.

«Сегодня принято решение в сжатые сроки построить инфекционный корпус в Усть-Куте. Уверен, что это поможет повысить качество и объем медицинской помощи в районе», - приводит официальный портал Иркутской области комментарий и. о. гендиректора ИНК Евгения Милова.

Необходимость строительства во многом вызвана большим числом случаев заражения COVID-19 у вахтовиков, проживающих в Усть-Куте. Их насчитывается уже почти 70. В связи с этим в город выехали бригады специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области и регионального минздрава.

Врио губернатора региона Игорь Кобзев поручил ряду иркутских министерств и властям Усть-Кута представить предложения по земельному участку для будущего объекта.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце марта этого года было объявлено о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска вложит средства в строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Иркутской области - в Братске, Тайшете и Шелехове. Их общая вместимость составит около 160 мест.

Фото: официальный портал Иркутской области