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ИНК построит инфекционный корпус в иркутском Усть-Куте

Главная Общество
Иркутск
15:20 15 Мая 2020
вирус, строительство, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) построит в городе Усть-Куте инфекционный корпус. Об этом договорились руководители ИНК и региона.

«Сегодня принято решение в сжатые сроки построить инфекционный корпус в Усть-Куте.  Уверен, что это поможет повысить качество и объем медицинской помощи в районе», - приводит официальный портал Иркутской области комментарий и. о. гендиректора ИНК Евгения Милова.

Необходимость строительства во многом вызвана большим числом случаев заражения COVID-19 у вахтовиков, проживающих в Усть-Куте. Их насчитывается уже почти 70. В связи с этим в город выехали бригады специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области и регионального минздрава.

Врио губернатора региона Игорь Кобзев поручил ряду иркутских министерств и властям Усть-Кута представить предложения по земельному участку для будущего объекта.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце марта этого года было объявлено о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска вложит средства в строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Иркутской области - в Братске, Тайшете и Шелехове. Их общая вместимость составит около 160 мест.

Фото: официальный портал Иркутской области

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