18 мая
Иркутск
погода +8 °C
73.21
 
€ 79.13
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Борьба с коронавирусом улучшила воздух в иркутском Братске

Главная Общество
Иркутск
10:28 18 Мая 2020
воздух, города, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ряде городов зафиксировано улучшение качества атмосферного воздуха во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Исследование провел Росприроднадзор.

Ведомство проанализировало информацию о состоянии воздуха в 12 городах, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух». Итоги исследования, в котором сравнивались показатели марта и апреля 2020 года, опубликованы на сайте Росприроднадзора.

«Анализ показывает также и улучшение качества атмосферного воздуха, что связано со снижением интенсивности транспортных потоков, а также повышением температуры атмосферного воздуха», - говорится о ситуации в иркутском городе Братске.

Изменения к лучшему выявлены также в столице Забайкальского края Чите. Там зафиксировано снижение промышленных выбросов. Повышенные же уровни содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и бенз/а/пирена, как полагают в Росприроднадзоре, могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами.

В Омске же, напротив, исследование показало рост уровня загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный выбросами промышленных предприятий.

Фото: сайт Росприроднадзора

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: ИНК построит инфекционный корпус в иркутском Усть-Куте

ИНК построит инфекционный корпус в иркутском Усть-Куте

15 Мая 2020 г.
В городе коронавирусной инфекцией заболели десятки вахтовиков
Новости Иркутска: Район в Бурятии изолировали из-за роста числа инфицированных COVID-19

Район в Бурятии изолировали из-за роста числа инфицированных COVID-19

15 Мая 2020 г.
В Кижингинском районе введен карантин на две недели
Новости Иркутска: На стенах домов Улан-Удэ найдется место для граффити

На стенах домов Улан-Удэ найдется место для граффити

14 Мая 2020 г.
В городе внесут изменения в правила благоустройства
Новости Иркутска: В Иркутской области «масочный режим» вводят с 20 мая

В Иркутской области «масочный режим» вводят с 20 мая

13 Мая 2020 г.
Регион закупит многоразовые медицинские маски на 50 млн рублей
Новости Иркутска: КПП на въезде в Улан-Удэ закрыт

КПП на въезде в Улан-Удэ закрыт

13 Мая 2020 г.
Это вызвано послаблением санитарно-эпидемиологического режима в Бурятии
Новости Иркутска: Медиков Бурятии наградят медалью за борьбу с коронавирусной инфекцией

Медиков Бурятии наградят медалью за борьбу с коронавирусной инфекцией

12 Мая 2020 г.
Ее название и дизайн определят жители республики
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области пропали рыбаки

В Иркутской области пропали рыбаки

13 Мая 2020 г.
Их ищут на Братском водохранилище
Новости Иркутска: В Улан-Удэ военные построили медицинский центр

В Улан-Удэ военные построили медицинский центр

16 Мая 2020 г.
Процесс строительства занял 49 дней
Новости Иркутска: Первый этап создания «Свирской Ривьеры» завершат к 1 сентября

Первый этап создания «Свирской Ривьеры» завершат к 1 сентября

14 Мая 2020 г.
Проект стал победителем всероссийского конкурса по создания комфортной городской среды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19