Борьба с коронавирусом улучшила воздух в иркутском Братске

В ряде городов зафиксировано улучшение качества атмосферного воздуха во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Исследование провел Росприроднадзор.

Ведомство проанализировало информацию о состоянии воздуха в 12 городах, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух». Итоги исследования, в котором сравнивались показатели марта и апреля 2020 года, опубликованы на сайте Росприроднадзора.

«Анализ показывает также и улучшение качества атмосферного воздуха, что связано со снижением интенсивности транспортных потоков, а также повышением температуры атмосферного воздуха», - говорится о ситуации в иркутском городе Братске.

Изменения к лучшему выявлены также в столице Забайкальского края Чите. Там зафиксировано снижение промышленных выбросов. Повышенные же уровни содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и бенз/а/пирена, как полагают в Росприроднадзоре, могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами.

В Омске же, напротив, исследование показало рост уровня загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный выбросами промышленных предприятий.

Фото: сайт Росприроднадзора