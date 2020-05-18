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В Иркутске благоустроят Лисихинский парк

Главная Общество
Иркутск
15:06 18 Мая 2020
благоустройство, парк, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Работы по благоустройству «Лисихинского парка – сквера 300-летия города» в Иркутске стартуют 28 мая. Об этом сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе обсуждения проекта с мэром Русланом Болотовым.

«В парке выполнят работы по устройству водоотводных лотков, установке новых бордюрных и газонных камней, мощению тропинок плиткой. При благоустройстве будет использован природный камень, авторские опоры освещения, торшеры, урны и скамейки. Дополнительно возведут бетонные лестницы и обустроят просторную автомобильную парковку», - говорится о планах работ на официальном портале Иркутска.

По данным главы города, в парке будет применено несколько необычных архитектурных решений, которые предложили горожане.

Парк находится на пересечении ул. Байкальской и Станиславского. Он был основан в мае 1986 года. Первый этап реконструкции парка был начат в 2018 году.

Фото: официальный портал Иркутска

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