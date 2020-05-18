В Иркутской области для туристов открыт Прибайкальский нацпарк

Туристам теперь разрешено посещать Прибайкальский национальный парк. Участковые лесничества согласовывают маршруты с 18 мая. При этом посетителям рекомендуют строго придерживаться социальной дистанции, чтобы не допустить распространение коронавируса. По этой же причине, в палатках разрешено жить только по одному. Также перед маршрутом у туристов измеряют температуру и контролируют наличие защитных масок и перчаток.

Напомним, что в Иркутской области проходит первый этап снятия ограничения из-за коронавируса. Жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, а также гулять в парках и скверах. Сняты ограничения на работу большинства предприятий, занятых в сфере обслуживания населения. Главное условия для горожан и предпринимателей, соблюдать меры профилактики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Фото: baikal-1.ru