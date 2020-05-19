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Жителям Иркутской области бесплатно раздадут 2 млн медицинских масок

Главная Общество
Иркутск
10:08 19 Мая 2020
режим, бесплатная, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Соблюдение «масочного режима» в Иркутской области обеспечит, в том числе, бесплатная раздача медицинских масок. Она началась 16 мая.

Как писали Sibnovosti.ru, обязательное ношение масок в общественных местах вводится в регионе с 20 мая. Бесплатно предполагается раздать 2 млн масок. Население области составляет 2,4 млн человек.

«В первую очередь бесплатно средства защиты получают жители области - получатели социальных услуг, входящие в группу риска – пожилые люди старше 60 лет, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Кроме того, планируется обеспечить масками беременных женщин (для них средства защиты будут переданы через министерство здравоохранения) и призывников (маски им выдадут военкоматы)», - поясняет официальный портал Иркутской области.

По данным властей региона, на эти цели из областного бюджета выделено 50 млн руб.

К сегодняшнему утру в Иркутской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших 195 вахтовиков.

Фото: официальный портал Иркутской области

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