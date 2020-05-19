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СOVID-19 побывал в иркутском Тулуне проездом

Главная Общество
Иркутск
11:15 19 Мая 2020
водитель, вирус, белоруссия
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирусная инфекция была выявлена в иркутском городе Тулуне у водителя большегрузной автомобиля. Он следовал из Беларуси в Иркутск.

Случай заболевания был выявлен 16 мая. Двумя днями ранее в приемное отделение тулунской больницы обратились два водителя большегрузных автомобилей с высокой температурой. Их оставили в боксе инфекционной больницы, а взятые тесты отправили на исследование.

«На 16 мая анализ у одного оказался положительный, у второго – отрицательный. В этот же день водитель зараженный коронавирусом был доставлен в Ангарский инфекционный госпиталь, где уже проходит курс лечения. Второй пациент с диагнозом ОРВИ находится на лечении в инфекционной больнице Тулуна. Согласно всем предписаниям и мерам безопасности, инфекционное отделение закрыто на 14-тидневный карантин», - рассказала о дальнейшем развитии событий главврач городской больницы Елена Гусевская.

По данным официального сайта мэрии Тулуна, «Сбербанк России» отправил в город первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы (на фото). В ближайшее время начнется их монтаж и установка медицинского оборудования.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна

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