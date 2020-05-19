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Иркутская зоогалерея распродает рептилий из-за финансовых проблем

Главная Общество
Иркутск
18:00 19 Мая 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская зоогалерея продает рептилий, чтобы покрыть накопившиеся долги. Новых хозяев ищут для питона, крокодила и анаконды. При этом в зоопарке подчеркивают, что для домашнего содержания эти животные не подходят. Расстаться с питомцами зоопарк вынужден из-за сложного финансового положения, которое усугубилось в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Спасибо людям, которые все еще пытаются поддержать нас финансово, несмотря на то, что тяжело сейчас всем. Но подходит время расплаты по кредиткам, копится пачка неоплаченных счетов и хищники требуют возвращения рационов на прежний уровень», — сообщает пресс-служба зоогалереи в соцсетях.

Решение продать именно питона, крокодила и анаконду связано с тем, что в экспозициях представлено несколько таких рептилий.

Фото: vk.com/zoogalery_irkutsk

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