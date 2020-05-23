В Иркутской области девушка родила на жд-вокзале и отправилась на двухнедельный карантин

В Иркутской области девушка родила на жд-вокзале. Молодая мама - 17-летняя жительница Саянска - ехала в поезде из Красноярска. На долгой стоянке в Тайшете у нее начались схватки, описывает ситуацию ИА «Тайшет24».

Отвезти пассажирку в больницу у медиков вокзала не было возможности, а потому роды приняли прямо в медпункте. Сообщается, что ребенок родился недоношенным. После его отвезли в родильное отделение местной больницы.

По регламентам Иркутской области во время пандемии, поскольку девушка прибыла из Красноярского края, после родов ее поместили на двухнедельный карантин в инфекционную больницу.