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В Иркутской области девушка родила на жд-вокзале и отправилась на двухнедельный карантин

Главная Общество
Иркутск
15:34 23 Мая 2020
роды, поезда, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Иркутской области девушка родила на жд-вокзале. Молодая мама - 17-летняя жительница Саянска - ехала в поезде из Красноярска. На долгой стоянке в Тайшете у нее начались схватки, описывает ситуацию ИА «Тайшет24».

Отвезти пассажирку в больницу у медиков вокзала не было возможности, а потому роды приняли прямо в медпункте. Сообщается, что ребенок родился недоношенным. После его отвезли в родильное отделение местной больницы.

По регламентам Иркутской области во время пандемии, поскольку девушка прибыла из Красноярского края, после родов ее поместили на двухнедельный карантин в инфекционную больницу.

 

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