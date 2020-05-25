В Бурятии объявили конкурс на эскиз медали за борьбу с COVID-19

В Республике Бурятия объявлен конкурс на лучший эскиз и наименование медали за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Его проводит для всех желающих администрация главы и правительства региона.

Положение о конкурсе утверждено постановлением правительства Бурятии. Его организаторы считают необходимым таким способом подчеркнуть «общественное признание, значимость вклада организаций, учреждений, предприятий, общественных объединений или граждан».

Свои варианты можно отправлять до 1 июня, а итоги будут подведены до 8 июня 2020 года. В сообщении официального портала Бурятии указывается, что каждый участник может заявить не более трех работ.

Победителя будет определять конкурсная комиссия с учетом народного голосования по эскизам, которые разместят на сайте «Гордость Бурятии». Авторам трех работ, набравшим наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, начислят дополнительные баллы.

Победитель конкурса получит денежную премию в размере 150 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией в начале мая поручил учредить глава республики Алексей Цыденов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия