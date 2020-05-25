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Иркутские рабочие сбежали из «карантинного» общежития

Главная Общество
Иркутск
11:03 25 Мая 2020
вирус, строительство, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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На стройке в иркутском микрорайоне Ново-Ленино задержали 90 рабочих, которые самовольно покинули общежитие, где ранее выявили очаг коронавирусной инфекции.

«Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причем бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства», - сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

По ее данным, они проживали в общежитии в рабочем поселке Маркова. Рабочие, о которых идет речь, покинули его, когда в общежитии начали проводить тесты на коронавирус. Многие из них являются иностранными гражданами.

Сейчас в общежитии находится 157 заболевших коронавирусной инфекцией. Начат розыск людей, которые контактировали со сбежавшими.

«Наша задача - изолировать заболевших и контактных лиц. В общежитии поселка Маркова подготовлены условия для лечения, есть врачи, необходимые лекарства, теперь его круглосуточно охраняет полиция, выйти оттуда не возможно. При ухудшении состояния больных госпитализируют в Иркутскую областную инфекционную больницу», - отметил и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области к сегодняшнему дню зарегистрировано 1 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончалось девять человек, еще восемь – «от иных заболеваний, не связанных с COVID-19».

Фото: официальный портал Иркутской области

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