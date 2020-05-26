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В Бурятии туристов водят в обход карантина

Главная Общество
Иркутск
12:10 26 Мая 2020
туризм, режим, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия выявили организаторов туристических поездок, запрещенных на время режима самоизоляции. Предложения об участии в таких турах распространяются в соцсетях.

Авторы таких сообщения предлагают участвовать в турах с посещением различных достопримечательностей. Например, лика богини Янжимы (изображение лица покровительницы детей и деторождения на камне в селе Ярикто), меркитской крепости (скальное образование на северо-западном краю Тугнуйской долины), «абрикосовой» рощи, статуи Будды.

«При проверке информации из соцсетей по организации этих туристических программ специалистами Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД установлено, что в нарушение указа главы Республики Бурятия об ограничительных мероприятиях 24 мая предпринимателями был организован сбор туристической группы на Театральной площади. Организатор тура привлечена к административной ответственности. Кроме того, выявлен факт организации выездов туристских групп на личном автотранспорте (микроавтобус) в Бичурский район», - говорится о принятых мерах на официальном портале региона.

Согласно решению республиканского оперативного штаба, на территории Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. По информации управления Роспотребнадзора по региону, к сегодняшнему утру было зарегистрировано 1 313 (59 за последние сутки) случаев заражения COVID-19. Выписались из больниц после лечения 618 человек, умерло восемь.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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