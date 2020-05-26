Приморье и Сахалин постепенно снимают ограничительные меры

В Приморье приступили к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает РИА Новости.

Отныне свою работу могут возобновить салоны красоты, ателье, химчистки, а также ремонтные мастерские. Также разрешена непродовольственная торговля в помещениях до 400 кв. м с ограничением числа посетителей.

В свою очередь, власти Сахалина приступили уже к третьему этапу снятия ограничительных мер. Здесь возобновляют работу рестораны, кафе и столовые. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко.

Рестораны и кафе обязаны установить в залах ограничители, а также расставить столы с учетом социальной дистанции. За одним столом могут находиться не более двух человек.