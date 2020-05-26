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В иркутский центр «Патриот» вошла бронетехника

Главная Общество
Иркутск
15:41 26 Мая 2020
техника, военная, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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Музей под открытым небом в Иркутске получил тяжелую военную технику. Он создается на базе городского центра «Патриот».

Во вторую партию вошли единицы тяжелой военной техники: БТР-70, БРДМ-2 и БМП-1, а также танк Т-72. Ранее в музей были доставлены образцы артиллерийской техники: средние гаубицы, полевая и дивизионная пушки, миномет, реактивная система залпового огня. В дальнейшем здесь ожидают автомобили ЗИЛ-130, ГАЗ-66, УАЗ-69 и санитарный УАЗ.

«Небоевая техника станет не только экспонатами для обучения курсантов, но также будет демонстрироваться на открытых мероприятиях», - сказал официальному порталу Иркутска председатель комитета по социальной политике и культуре мэрии Виталий Барышников.

«Патриот» находится на ул. Пискунова. Центр работает в статусе муниципального казенного учреждения. Здесь подростки в возрасте от 14 до 18 лет, занимаются по 17 учебным дисциплинам.

Фото: официальный портал Иркутска

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