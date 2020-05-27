В Правобережном районе Иркутска построят детсад на 110 мест

В Правобережном районе Иркутска в 20201 году откроется детский сад на 110 мест. Здание планирует возвести застройщик нового микрорайона - компания «Восток Центр Иркутск». Строители безвозмездно передадут администрации участок под детский сад на пересечении улиц Лызина и Култукской.

«Уже в следующем году мы получим социальный объект, который крайне необходим в данном районе Иркутска», - отметила мэра Иркутска Руслана Болотова.

Отметим, что в новый жилой комплекс переселены из аварийного жилья 120 семей. Застройщик обещает сделать микрорайон комфортным для жизни.

В мэрии сообщили, что подрядчик благоустраивает территорию и проводит ремонт дороги на перекрестке улиц Лызина и Аэрофлотской. Там уложат новый асфальт, заменяет бордюры, обустроят тротуары и пандусы.