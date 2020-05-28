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Карантин снимают в Кижингинском районе Бурятии

Главная Общество
Иркутск
10:39 28 Мая 2020
режим, штаб, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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С 28 мая в Кижингинском районе Республики Бурятия будет снят режим карантина. Такое решение руководство региона приняло из-за изменения эпидемиологической ситуации в районе.

Ситуацию в муниципалитете обсудили на заседании в республиканском оперативном штабе. Оно состоялось 26 мая.

«Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем», - заявил на нем глава региона Алексей Цыденов.

Как писали Sibnovosti.ru, о введении карантина на 14 дней было объявлено 15 мая. Причиной стал резкий рост числа инфицированных в районе.

Кижингинский район расположен на востоке республики. Численность его населения – около 15 тыс. человек.

К сегодняшнему утру в Бурятии зарегистрировано более 1,4 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Умерло 10 пациентов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

 

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