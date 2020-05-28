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От властей Бурятии потребовали в ближайшее время убрать свалки с территории нацпарка

Главная Общество
Иркутск
15:15 28 Мая 2020
совещание, территория, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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Несанкционированные свалки мусора на территории ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» в Республике Бурятия должны быть ликвидированы в ближайшее время. Об этом заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Она провела селекторное совещание по вопросу обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). На нем выступил с докладом директор «Тункинского» Алдар Доржиев.

«Замминистра отдельно остановилась на решении вопросов с ликвидацией 11  несанкционированных свалок, выявленных на территории национального парка, а также с реконструкцией площадки накопления ТКО, расположенной на ООПТ, которая до сих пор не оборудована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Е. Панова подчеркнула, что данные проблемы возникли по вине субъекта, поэтому и решены должны быть в кратчайшие сроки силами региональных властей», - подвели итоги совещания в минприроды РФ.

Тункинский национальный парк был создан в 1991 году для сохранения уникальных экосистем Восточного Саяна и отрогов Хамар-Дабана. Его площадь составляет 1,18 млн га. На территории парка полностью расположен Тункинский район Бурятии с населением около 20 тыс. человек.

Осенью прошлого года официальный портал республики сообщал о том, что в Тункинском районе до 31 октября 2019 года будет ликвидировано 12 несанкционированных свалок общей площадью 24 тыс. кв. м.

«В связи с тем, что границы Тункинского района и национального парка «Тункинский» совпадают, в районе нет полигона для размещения ТКО. Весь мусор вывозится за пределы муниципального образования - на полигон в Иркутске», - говорилось в сообщении.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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