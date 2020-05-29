В гостиницы Бурятии пустят по одному и семьями

С 1 начнут работать коллективные средства размещения в Республике Бурятия. Но пока только для семейного и индивидуального отдыха.

Такое решение было принято на региональном совещании, посвященном открытию туристского сезона. Его провел глава республики Алексей Цыденов. Гости смогут заехать в гостиницы и санатории при соблюдении ряда условий.

«Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные организации. Предприниматели-владельцы гостевых домов должны иметь одобренную регистрацию на портале «Работающая Бурятия», а постояльцы – иметь при себе свидетельства о браке и рождении», - отмечает официальный портал региона.

Согласно принятым правилам, справка об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19 должна быть выдана отдыхающим не ранее чем за два дня до заезда в гостевые дома. В гостиницах администратор будет проверять каждого приехавшего туриста с его письменного согласия через базу контактных лиц с заболевшими COVID-19. В случае положительного результата потенциальному клиенту будет отказано в заселении.

Под запретом до 1 июля остаются туристско-экскурсионные поездки организованными группами.

Фото: официальный портал Республики Бурятия