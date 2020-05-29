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Сибирь: заморозки после жары

Главная Общество
Иркутск
13:31 29 Мая 2020
воздух, температура, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшие два дня заморозки ожидаются в ряде регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В числе таких субъектов федерации специалист назвал Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области, республики Алтай и Тува. Аналогичные перемены в погоде ожидают в южных районах Красноярского края. В ряде районов температура воздуха опустится до минус семи градусов.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе по ряду регионов Сибири ударил штормовой ветер. В результате два человека погибло в кемеровском селе Константиновка. После удара веткой тополя скончался прохожий в Новосибирске.

Фото: pixabay.com

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