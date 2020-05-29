Иркутский нейрохирург получил звание заслуженного врача России

Нейрохирург Иркутской городской клинической больниц № 3 Александр Семенов получил звание заслуженного врача России. Доктор в профессии уже более 20 лет, за это время провел почти две тысячи операций на головном и спинном мозге.

«Я очень горжусь столь высокой оценкой моего труда. Благодарен коллективу своей родной больницы за поддержку, доверие, понимание. Для меня нейрохирургия — это космос. А служение профессии — смысл жизни», — цитирует пресс-служба правительства Иркутской области Александра Семенова. нейрохирург Иркутской области.

Пациенты также высоко ценят труд Александра Валерьевич, а коллеги считают талантливым специалистом. Добавим, что Александр Семенов самый молодой нейрохирург в Иркутской области, удостоенный почетного звания заслуженного врача России.

Фото: irkobl.ru